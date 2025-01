PALLADINO, Destinazione 3-5-2. Mercato in funzione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Destinazione 3-5-2". È il titolo che campeggia oggi sulle pagine sportive de La Nazione, in merito al modulo che Raffaele Palladino intenderà provare a cucire addosso alla sua Fiorentina. Dagli acquisti imminenti di Folorunsho e Marì, si evince la grande voglia del tecnico di poter maneggiare il consolidato 4-2-3-1 e provare anche una formazione diversa, che garantisca anche altre soluzioni.

Con questo schieramento, il centrocampista in arrivo dal Napoli si inserirebbe perfettamente come mezzala in compagnia di Adli e Cataldi, avendo già i quinti a disposizione nelle figure di Gosens e Dodo. Mentre lo spagnolo del Monza si accaserebbe bene nella retroguardia a tre, accanto agli intoccabili Ranieri e Comuzzo, viste le condizioni che riguardano Valentini, Moreno e Pongracic, tutti ancora non pronti per motivi diversi.

Manca però - scrive il quotidiano - ancora un vice-Kean, fondamentale anche in questo nuovo modulo per garantire un'alternativa al classe 2000 che sia un centravanti, provando finalmente a cucire addosso a Gudmundsson e Beltran un ruolo da seconda punta.