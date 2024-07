NZOLA, Niente seconda chance. Per ora resta a Firenze

FirenzeViola.it

Le scelte della Fiorentina per la tournée in terra inglese hanno sancito la separazione con M'Bala Nzola e come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, questo significa che all'attaccante angolano non sarà data una seconda occasione. L'attaccante è volato a Parigi per motivi familiari e per ora la Fiorentina resta in attesa dell'offerta giusta: Cagliari e Genoa hanno mosso i primi passi ma ancora nulla di concreto.