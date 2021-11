NICO, Voglia di giocare: ma non ce la farà dal 1'

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene proposto stamattina un focus sul ritorno di Nico Gonzalez, che di recente ha smaltito il Covid ed è pronto a dare il suo contributo alla Fiorentina: non titolare, ma almeno subentrando sicuramente, l'argentino è la novità di casa viola per Fiorentina-Milan e Vincenzo Italiano recupera così un elemento fondamentale per l’attacco dopo quasi un mese. Contro il Cagliari lo scorso 24 ottobre è stata l’ultima presenza dell’argentino, prima dello stop a causa della positività al covid-19 alla vigilia della trasferta di Roma in casa della Lazio. Gonzalez ad ora ha disputato otto delle tredici partite in archivio, di cui sei da titolare e due a gara in corso per i rientri dal Sudamerica. La positività ha costretto l’argentino a casa per ben diciotto giorni, ma da lunedì è tornato ad allenarsi e di suo ci ha messo un’incredibile voglia di recuperare il terreno perduto. Adesso vorrebbe riprendersi il posto fin dal primo minuto: lo stop, però, è stato lungo e qualche strascico l’ha lasciato, ma non impedirà al tecnico di schierarlo. Nico è tornato, questo è quello che conta per la Fiorentina.