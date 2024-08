NICO, I viola non hanno fretta di chiudere. Kostic...

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino, oltre alla sfida di questa sera tra Fiorentina e Akademia Puskas, a tenere banco è anche il mercato con in primo piano la trattativa tra gigliati e bianconeri per Nico Gonzalez. Ieri ci sono stati dei dialoghi a distanza tra le due società, man ancora non ci sono i margini per la fumata bianca definitiva. Il problema riguarda sia la valutazione che il club di Commisso fa dell'argentino, più vicina ai 40 milioni che ai 30 al momento offerti dalla Juventus, sia le contropartite tecniche proposte dai piemontesi, ovvero Kostic e Arthur. Questi ultimi due più che per ragioni economiche non convincono i viola per ragioni tattiche, anche se la Fiorentina comunque ci sta riflettendo e ha già preso contatto con gli agenti dei calciatori, soprattutto di Kostic, che avrebbe già detto sì al trasferimento a Firenze.

Nonostante non possa schierare il suo, temporaneo, numero 10 la società toscana tra le due è quella che ha meno fretta di chiudere l'operazione, forte anche del fatto che i 40 milioni richiesti potrebbero essere offerti dall'Atalanta che continua a rimanere vigile sull'argentino. In caso di partenza di Lookman infatti i bergamaschi avrebbero la liquidità per accontentare le richieste viola. Pradè e Goretti così potrebbero reinvestire le nuove risorse provenienti dalla cessione dell'ex Stoccarda per un difensore centrale, priorità emersa con forza dopo la gara di Parma, ma anche per un altro centrocampista da aggiungere in un reparto dove molto ruota intorno all’altro caso di mercato, quello di Sofyan Amrabat. Per il marocchino si sarebbe aperta la pista Napoli, ma al momento la Fiorentina non sembra gradire la contropartita tecnica offerta dai campani, ovvero Folorunsho.