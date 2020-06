NAZIONE, Stadio a Campi: tappe e tempi. Non è fast

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sul lavoro della Fiorentina per avere il nuovo stadio a Campi, e la lettera di manifestazione d'interesse di ieri, in tal senso poco più che una formalità, un atto dovuto, rivela il quotidiano. I tempi, però, si preannunciano tutt'altro che fast: leggi e burocrazia non sottintendono tempi rapidi. Anzi, solitamente questo tipo di atto, presentato da privati, prevede tempistiche lunghe, sormontabili solamente in presenza di uno studio di fattibilità. Quindi, da parte dell'amministrazione di Fossi, dovrà essere completato il piano strutturale sul regolamento urbanistico, che passa anche dall'ok della Regione. Questo, nel caso, arriverà alla Conferenza di co-pianificazione, con risposta delle autorità interessate (Regione e Città Metropolitana) che arriverebbe in 60, al massimo 90 giorni.