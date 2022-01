NAZIONE, Cabral e Piatek, in due per un posto

Sarà Arthur Cabral il nuovo centravanti della Fiorentina? La Nazione fa il punto sull'attacco viola dopo la partenza di Vlahovic: l'unica certezza è il 4-3-3, modulo da cui Vincenzo Italiano non deroga. Per questo, il brasiliano ed il polacco si giocheranno il posto per la maglia di centravanti lasciata libera dal serbo. E allora come nel caso degli esterni di attacco, anche il centravanti sarà chiamato a moltiplicare il proprio impegno dinamico sapendo che in panchina c’è una riserva più che all’altezza, una novità per la Fiorentina di questo periodo, che per sostituire Vlahovic poteva fino a qualche settimana fa affidarsi solo a Kokorin.

La Nazione si sofferma poi a delineare un profilo tecnico di Cabral, centravanti puro e dalla grande vena realizzativa quest'anno (27 reti in 31 gare). I tifosi, nonostante l'ennesimo scippo del proprio campione da parte dei rivali della Juventus, sembrano elettrizzati per il nuovo acquisto. Anche il numero uno di Firenze, il sindaco Dario Nardella, ospite a Rtv38 si è mostrato entusiasta: "Non vedo l’ora di portarlo nel Salone dei Cinquecento per vederlo palleggiare e fargli conoscere Firenze".