NARDELLA, Mercafir non è un ripiego. Commisso...

Lunga intervista a La Nazione per il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha commentato anche la questione stadio e il suo rapporto con Rocco Commisso. Il sindaco spiega come entro la fine di gennaio sarà pubblicato il bando per vendere l'area Mercafir e commenta le critiche ricevute dal proprio partito sul tema Franchi, ritenendole insensate. Le frasi più importanti però sono quelle relative alla zona del mercato ortofrutticolo: "Io non accetto l'idea che la Mercafir sia vista come un ripiego. È un'area perfetta raggiungibile con qualunque mezzo di trasporto pubblico e privato".

Infine la differenza di Commisso con la proprietà precedente: "Il carattere. Della Valle è una persona più riservata, meno loquace. Commisso è più espansivo e pure più loquace".