NAINGGOLAN, Continuano gli apprezzamenti viola

Non solo mercato per gli attaccanti. Anche per ciò che riguarda il centrocampo la Fiorentina resta vigile, secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Come riferisce il quotidiano, il giocatore monitorato è Radja Nainggolan, che in estate è stato bloccato da Zhang all’ultimo giorno di trattative per non regalare un asset al Cagliari. I sardi non sono mai usciti di scena per stessa ammissione del presidente Giulini e sperano che la posizione dei nerazzurri si ammorbidisca. Intanto per Nainggolan ci sono gli apprezzamenti della Fiorentina di altri club che lavorano nell’ombra per convincere il Ninja