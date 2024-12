MOVIOLA, Quanti dubbi sul contatto Gud-Skorupski

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Fiorentina perde 1-0, dopo otto vittorie consecutive in campionato, nel derby dell'Appennino contro il Bologna. La Formazione gigliata però protesta per un episodio ad inizio gara che avrebbe potuto cambiare il match. Al 10' minuto infatti Gudmundsson si invola verso la porta felsinea e, dopo aver saltato con un tocco sotto Skorupski, viene colpito dal portiere polacco in uscita bassa. Fabbri, e il Var, lasciano correre ma tanti sono i dubbi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, che non concede la sufficienza piena al fischietto ravennate, il contatto è rischioso ma il direttore di gara lo giudica come regolare perché non considera spericolata l'uscita del portiere emiliano. Il Corriere dello Sport, che dà 6 a Fabbri, sottolinea che a sostegno della tesi del non rigore c'è l'interpretazione del regolamento: "avendo Gudmundsson tirato senza essere ostacolato e non essendoci imprudenza, non c’è rigore". La Nazione invece non passa al direttore di gara la non scelta sul contatto tra l'islandese e l'ex Empoli punendolo con un 5 in pagella. Giusto invece il fuorigioco in occasione del rigore chiesto dal Bologna per il fallo di Ranieri su Ferguson nella ripresa.