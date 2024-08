MOVIOLA, A Felcsut decisioni giuste ma con troppi fischi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È molto divisa la moviola dei quotidiani sull'arbitraggio del signor Antonio Nobre in Puskas Akademia-Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore di gara non è sempre preciso in mezzo al campo (lascia giocare anche su falli tosti come nel primo tempo su Ikoné che va via in fascia), ma il rigore lo vede bene e al volo per la trattenuta di Ranieri a Colley, giudicando anche corrette le due espulsioni. La Rosea assegna un 6 all'arbitraggio di Nobre.

Di giudizio assai diverso è invece il Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo che a Falcsut l'arbitro è stato più un traduttore. Di buono solo le valutazioni in area di rigore, per il resto ha fischiato e ammonito decisamente troppo. Il quotidiano boccia con un 4,5 la prova del direttore di gara.