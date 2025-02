Moreno a piccole dosi. Palladino sempre più intenzionato a sfruttare l'ex Belgrano

Matias Moreno è voglioso di ricavarsi sempre più spazio in questa Fiorentina, a maggior ragione dopo il minutaggio raccolto di recente anche a San Siro contro l'Inter. L'argentino è stato impiegato fin qui col contagocce da Palladino, tanto che il suo ruolino di marcia recita appena 7 presenze, di cui 2 in Serie A (entrambe nel 2025). Le altre 5 in Conference League tra ottobre e dicembre. Per un totale di 390 minuti. Dopo i primi mesi con poco spazio però, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, l'allenatore della Fiorentina pare sempre più intenzionato a sfruttare le sue doti sia da centrale che da esterno.

Lo dimostra la considerazione crescente che Palladino ha di lui. Così come la cifra sborsata dalla società per acquistarlo in estate: 5 milioni di euro più 1 e 200 mila euro di bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali. L'addio di Michael Kayode lo riguarda direttamente, perché adesso sarà lui il sostituito ideale di Dodo sulla fascia destra. Se dovesse esserci bisogno di alternare il terzino brasiliano, cosa che potrebbe accadere anche in ragione del fatto che da marzo tornerà la Conference League, l'ex Belgrano si farà trovare pronto. La sua presenza potrebbe rivelarsi molto utile nell'economia di una Fiorentina che ambisce a giocare più partite possibili da qui alla fine della stagione. E Moreno si "sfrega" le mani.