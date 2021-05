MILENKOVIC, Via all'asta: Juve, Inter e inglesi

L’armadietto di Nikola cambierà presto padrone. Dopo quattro anni Milenkovic lascerà Firenze: lo sanno tutti. Ha il contratto in scadenza nel 2022, ma tra il giocatore e la proprietà viola c’è una sorta di patto maturato la scorsa estate. Per rimanere alla Serie A va tenuto in grande considerazione l’interesse dell’Inter, ma anche la Juve è in agguato. Attenzione, però, alle trame che stanno maturando nella ricca Premier League. Sia il Manchester United che l’Arsenal e il Tottenham hanno mostrato interesse per il nazionale titolare della Serbia. Inutile dire che la Fiorentina fa molto affidamento su un’asta per tenere più alto possibile il prezzo di vendita. L’arma a disposizione della Fiorentina è quella di alzare la quotazione di Milenkovic se in cambio può arrivare una contropartita tecnica di qualità.