Spazio anche alle sorti di Nikola Milenkovic su La Gazzetta dello Sport. Il difensore serbo è corteggiato in Italia dalla Juventus e in Inghilterra, ma la Fiorentina - si legge - non lo libererà per meno di 30 milioni di euro. Nel caso non arrivassero i soldi richiesti allora verrà proposto al serbo l’allungamento del contratto.