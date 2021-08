MILENKOVIC, Ingaggio triplicato. Oggi arriva Nastasic

La Nazione sottolinea come Nikola Milenkovic abbia rinnovato il contratto di una stagione ricevendo in cambio un ingaggio quasi triplicato. "Non ho mai chiesto di andare via nemmeno in questa sessione. L'unica cosa che mi è sempre interessata è la prospettiva", le sue parole. Oggi sarà il giorno di Matija Nastasic, che si sottoporrà alle visite mediche, poi firmerà il biennale che lo legherà alla Fiorentina e con cui cercherà di sancire il proprio riscatto mettendo in un angolo i troppi infortuni con cui ha dovuto fare i conti negli anni.