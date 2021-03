MILAN, Vlahovic profilo ideale. Ma c'è un altro nome

La Gazzetta dello Sport, stamane in edicola, parla degli obiettivi del Milan sul mercato. Nel mirino dei rossoneri è finito da qualche settimana Dusan Vlahovic, l’attaccante ideale da affiancare a Ibra per pianificare il futuro dell’attacco: a 21 anni e con oltre 70 presenze in Italia, il centravanti della Fiorentina corrisponde all’identikit della punta sulla quale scommettere per i prossimi anni. A Casa Milan il serbo mette tutti d’accordo - scrive la rosea - ma non è l’unico nome finito nei radar rossoneri. C'è anche Darwin Nuñez, nazionale uruguaiano del Benfica, su cui i portoghesi hanno posto una clausola di 150 milioni.