MILAN, Prova a scappar via, c'è l'ostacolo Fiorentina

La Repubblica stamani scrive che col doppio passo falso di Sassuolo e Juventus, il Milan ha l'occasione di allungare in classifica sul secondo posto e consolidarsi al comando. Non senza difficoltà - sottolinea il quotidiano - sia per l'incapacità di vincere in campionato a San Siro dal 4 ottobre, sia per le assenza di Ibrahimovic e Leao. La gara contro la Fiorentina, che peraltro ritroverà Ribery, rappresenta dunque un bell'ostacolo.