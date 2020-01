MERCAFIR, Commisso ha due mesi per decidere ma..

Come racconta anche La Nazione, ieri è andato in scena l'incontro a Palazzo Vecchio tra il sindaco Dario Nardella e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, accompagnato dal figlio, dalla moglie e soprattutto da un avvocato e da un urbanista. All'uscita però è stato come sempre un nulla di fatto. Questo perché, scrive il quotidiano, ci sono due questioni non da poco. Da una parte il Comune ha le mani legate dopo la perizia che ha stimato i 14 ettari della Mercafir in 22 milioni di euro: tra un mese verrà aperto il bando, poi ci sarà un altro mese di tempo prima che l'asta si svolga. Commisso ha due mesi di tempo per prendere una decisione sull'eventuale nuovo stadio in zona Novoli.

Dall'altra parte c'è la stima dei costi totali del Presidente a Firenze. Fra l’acquisto della Fiorentina, la realizzazione del nuovo centro sportivo e i 200 milioni necessari per la costruzione del nuovo stadio, Commisso avrebbe calcolato un investimento su Firenze di oltre 500 milioni di euro. Ecco perché non riuscirebbe proprio a digerire i conti per l’area Mercafir