MAROTTA, Chiesa ci piace ma costa più di 70mln

L'ad dell'Inter Beppe Marotta in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parla anche di Federico Chiesa. Dopo aver sottolineato come secondo lui la Lega dovrebbe staccarsi dalla FIGC e decidere autonomamente del proprio futuro, ecco la domanda sul talento della Fiorentina: "Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche elevate - commenta Marotta - ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Commisso chiede 70 milioni? Forse anche di più…" . Poi spiega perché Tonali è più abbordabile e parla del ritorno di Nainggolan: "Non vogliamo svalutarlo. Rientrerà dal prestito, poi faremo delle valutazioni. Non c’è fretta di decidere".