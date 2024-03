MARCHESCHI, Franchi? Il governo non darà altri soldi

FirenzeViola.it

"Abbiamo fatto solo il nostro dovere, senza tante chiacchiere e dopo mesi e mesi di lavoro. Ma il governo non potrà dare i fondi mancanti per il Franchi". Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, sul tema stadio Artemio Franchi. Proprio Marcheschi aveva annunciato qualche giorno fa come il Governo avesse consentito di posporre al 2028 il termine ultimo per il restyling. Ora, scrive la Nazione, che raccoglie le parole del leader di Fdi, è lui stesso a porre un freno: "Ci auguriamo di aver indietro i 55 milioni di euro che servirebbero a completare il progetto e trovare una soluzione come era stato fatto per Venezia. Io ovviamente faccio il tifo per Firenze, questa scelta peró non dipende certo dal governo, ma da come l’amministrazione riuscirà a portare avanti i lavori, se lo farà in maniera affidabile e se la realizzazione sarà all’altezza.

Ma al momento non è ipotizzabile alcuno stanziamento diretto di fondi. Non ho sentito la Fiorentina, ma che la società abbia bisogno di qualche certezza in più. Noi abbiamo risposto con i fatti a chi diceva che penalizzavamo il Comune, adesso il Comune non ha più alibi". Parola di Marcheschi, che conferma come, a 100 giorni dalle elezioni, il tema-Franchi sia soprattutto materia da campagna elettorale.