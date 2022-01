LILLE, Servono incassi: dopo Ikoné, via pure Botman?

Il Milan punta sempre Sven Botman del Lille, un affare complicato, ma non impossibile. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che dà anche due motivazioni: innanzitutto per gli ottimi rapporti tra i due club, e poi perché i francesi stanno vivendo una situazione economicamente delicata e quindi, dopo quelli ottenuti dalla cessione di Ikone alla Fiorentina, sarebbe importante per loro incassare altri milioni dal mercato di gennaio.