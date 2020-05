LEGA, Cinque club erano contro la data del 13 giugno

Ieri la Lega ha annunciato il ritorno a giocare a calcio per il 13 giugno, dopo aver ricevuto il protocollo del Governo e del Cts. Ma come riporta il Corriere dello Sport, non tutte le squadre erano d'accordo su questa data. Il Napoli avrebbe voluto ricominciare il 20 giugno, con la possibilità di fare almeno 5 settimane di allenamenti di gruppo. Con lui Torino, Udinese, Sassuolo e Sampdoria che avrebbero votato contro la data del 13 giugno. Il fatto è che cominciare il 20 avrebbe cancellato la Coppa Italia, che così invece si salva.