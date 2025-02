Le ultime sulla probabile formazione dell'Inter: Dimarco non al meglio

Ultime di formazione per quanto riguarda l'Inter a due giorni da una nuova sfida contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la febbre che ha costretto Dimarco a lavorare a parte mette l'esterno italiano in dubbio per la titolarità lunedì sera: già a Firenze non era al meglio e al suo posto si candida a partire dall'inizio Zalewski.

Sull'altra fascia Dumfries non ci sarà sicuramente a causa della squalifica rimediata una settimana fa e per questo al suo posto giocherà con tutta probabilità Darmian. Correa è alle prese con il problema al polpaccio che lo tiene fermo da gennaio quindi salterà anche la prossima partita contro la Fiorentina.

In difesa potrebbe tornare titolare Pavard, rimasto in panchina nella trasferta del Franchi come Acerbi: il centrale, ormai recuperato, proverà a insidiare De Vrij. A cambiare rispetto alla partita di giovedì sarà il centrocampo: Barella ritroverà il posto da titolare accanto a Calhanoglu, mentre si profila un ballottaggio sul centrosinistra tra Zielinski e Mkhitaryan. L’armeno, apparso stanco nel recupero della gara con i viola, è partito dall’inizio nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions e non rifiata da Inter-Empoli del 19 gennaio.