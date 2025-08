La Fiorentina cade. La Gazzetta dello Sport: "Leicester sprint: non concede neppure un tiro"

Dalla amichevole di ieri con il Leicester, più che il risultato, l'indicazione è arrivata dal sistema di gioco scelto da Stefano Pioli che per la quarta volta consecutiva nelle varie amichevoli, ha schierato la difesa a tre e tre uomini offensivi, in un 3-4-2-1 che ha cambiato interpreti ma non princìpi. Nell’amichevole di ieri pomeriggio, negli ultimi trenta minuti, sono stati impiegati di nuovo in contemporanea Gudmundsson, Dzeko e Kean, proprio come nella prima uscita contro la Primavera. Per il resto tanti giovani e altrettanti esperimenti, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Di fronte a 13 mila spettatori, il Leicester ha mostrato un ritmo completamente diverso rispetto alla Fiorentina che non è riuscita a effettuare tiri in porta nei 90’. A fare la partita invece è stato, come detto, il Leicester che è già pronto per iniziare la nuova stagione. E se dalla prima amichevole della tournée inglese è arrivata una sconfitta, non pare creare nessun tipo di allarmismo fra i viola, anche perché sono test utili per avere indicazioni e mettere minutaggio nelle gambe.