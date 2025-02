Kean, in coppia con Zaniolo alla ricerca del 20° centro stagionale

Dopo la prima doppietta, era il 28 gennaio 2018, e la prima tripletta, lo scorso novembre, in carriera, Moise Kean questo pomeriggio andrà alla ricerca di un'altra prima volta da raggiungere in un match tra Fiorentina e Verona. L'ex centravanti bianconero infatti dovesse segnare raggiungerebbe quota 20 gol stagionali con la maglia viola, mai in carriera aveva segnato tante reti con un club. L'attaccante azzurro per numeri è tra i migliori bomber in circolazione. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nei top 5 campionati europei, oltre a Retegui, solo alcune stelle del calcio attuale come Mbappe, Salah o Lewandowski gli sono davanti.

Dopo aver saltato per squalifica la partita contro il Como, Kean oggi avrà ancora più voglia di tornare a segnare. Non solo, uno stimolo in più verrà anche dal fatto di giocare di nuovo, l'ultima volta quasi sei anni fa con la nazionale Under21, in coppia davanti con l'amico Nicolò Zaniolo. Oltre al 20° gol dell'ex Juventus, il Bentegodi potrebbe portare un'altra prima volta, un nuovo inizio per questa coppia d'attacco.