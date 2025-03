Kean e Fagioli contro il loro passato. Il Corriere Fiorentino: "Più che rivincite, vere rinascite"

Il Corriere Fiorentino si concentra sull'arrivo di Fiorentina-Juventus, in programma domani alle 18 al Franchi, presentando la gara con le figure di Moise Kean e Nicolò Fagioli, vogliosi di rivincita verso il proprio passato. Anche se in questo momento, precisa il quotidiano, si dovrebbe parlare più di vere e proprie rinascite. Il primo ha toccato quota 20 gol in stagione giovedì sera, con la rete in Conference, confermandosi in stato di grazia rispetto al passato, completamente rigenerato dal suo arrivo a Firenze. Tanto che il ct Luciano Spalletti ha confermato la sua presenza nelle convocazioni dell'Italia per l'imminente doppia sfida alla Germania in Nations League, dove figura tra i viola anche Pietro Comuzzo.

E se il bomber classe 2000 non necessita di ulteriori presentazioni per la stagione da protagonista, stessa considerazione sta iniziando ad avere anche il regista classe 2001 per Palladino e non solo. Titolare nelle ultime tre sfide, anche con il Panathinaikos Fagioli è parso sempre più a suo agio. Dopo aver trovato il primo gol con la sua nuova maglia, nella prima delle due sfide ai greci, il mediano ha dispensato assist non sempre sfruttati (come a Napoli quando Kean non è riuscito a girare in rete un perfetto cross dalla sinistra) ma soprattutto ha restituito quella fantasia che la Fiorentina aveva perduto per via dell’assenza di Adli. Nelle ultime uscite Fagioli ha fatto bene sia da mezzala che da regista puro, confermando una facilità di manovra che non può che tornare utile, tanto più se abbinata alla determinazione di un Kean mai così incisivo.