Kean e Comuzzo convocati in Nazionale: tutte le scelte del CT Luciano Spalletti

In questa pausa per gli impegni delle Nazionali, l'Italia giocherà i play-off di Nations League contro la Germania. Ieri sono arrivate le scelte ufficiali del Commissario Tecnico tedesco Nagelsmann, mentre pochi minuti fa il C.T. Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni per la formazione azzurra. Presenti nella lista dei 25 anche due giocatori della Fiorentina, il difensore classe 2005 Pietro Comuzzo e il centravanti Moise Kean. Questi tutti i convocati dal C.T.:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Di seguito il post Instagram della Figc con l'elenco ufficiale: