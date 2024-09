KEAN, Domani a Bergamo sarà lui a guidare l'attacco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani ricomincerà la stagione dei viola che giocherà alle 15 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. In attacco i viola faranno ancora una volta affidamento su Moise Kean, tre gol in cinque partite in maglia viola. E a proposito di Atalanta, Kean ricorda tanto Zapata (ora al Torino) a Gosens. L'esterno tedesco nella squadra di Gasperini ha fatto qualche assist al suo ex compagno di reparto e la speranza è, come riporta il Corriere dello Sport, che Gosens faccia Gosens e Kean faccia Zapata.

Kean viene da un buon periodo di forma dove ha ritrovato anche la convocazione e il gol in Nazionale. Il numero 20 viola sembra aver trovato fiducia e la gara di domani contro l'Atalanta rappresenta il primo vero test stagionale.