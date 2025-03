Kean, al top anche in azzurro: continua il momento d'oro del bomber viola

Moise Kean è rinato dopo le ultime stagioni complicate alla Juventus e lo ha dimostrato anche ieri sera a Dortmund. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il bomber gigliato ha siglato una doppietta che ha rilanciato le speranze azzurre dopo il 3-0 del primo tempo. E chissà come sarebbe andata a finire se Marciniak non fosse andato al monitor e avesse concesso, come da giudizio di campo, quel rigore.

Il pallone lo aveva preso in mano proprio Moise Kean. Il centravanti di Vercelli è il quarto giocatore della storia azzurra a segnare una doppietta contro la Germania. Prima di lui Piola (1939), Riva (contro la Germania Est nel 1969) e Balotelli (2012).