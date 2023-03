JUVENTUS, Vlahovic in partenza? Idea Scamacca

Dusan Vlahovic non segna dai sei partite ma gli occhi dei principali top club d’Europa sono ancora su di lui, scrive La Gazzetta dello Sport. Qualora in estate si arrivasse al sacrificio dell’attaccante serbo ex Fiorentina (solo di fronte ad un’offerta da almeno 70 milioni e tutt’altro che scontata), la Juventus virerebbe su Gianluca Scamacca. L'ex Sassuolo sta giocando molto poco in Premier, i bianconeri l’hanno già provato ad acquistare in passato e, come si legge sulla Rosea, il suo nome è rimbalzato nuovamente tra gli uffici del club in queste ultime ore. Juventus che però dovrà confrontarsi con l’Inter, anch’essa vigile sulla punta del West Ham per la prossima estate.