JURIC, La spinta in più per battere i viola. In futuro...

Come spiega questa mattina l'edizione fiorentina de La Repubblica, Juric avrà un motivo in più per vincere la partita stasera, anche perché quello che è successo l’anno scorso ha lasciato il segno. Non è un segreto che la dirigenza viola lo avesse scelto per il dopo Iachini. Quando però serviva l’accelerata decisiva, la Fiorentina si è fermata per volontà del presidente Commisso, che vedendo il buon finale di stagione di Iachini non era così convinto di cambiare allenatore. Nonostante Juric avesse portato il Verona a ottenere inaspettati risultati. E così di fronte alla frenata viola, l’allenatore croato ha rinnovato il contratto con il club gialloblù. Il 22 luglio scorso è arrivato il comunicato ufficiale, con un prolungamento fino al 2023. Otto giorni più tardi è stata poi la Fiorentina ad annunciare la conferma di Iachini. Juric non ha gradito questa retromarcia, anche se è rimasto volentieri a Verona e, nei giorni scorsi, ha fatto capire che potrebbe rimanere un anno fermo. Per il suo futuro, oggi la Fiorentina ha come prima scelta Gattuso, ma Juric è molto stimato dal direttore sportivo Pradè. E quindi mai dire mai anche se ora la Fiorentina non può ancora programmare, visto che l’obiettivo fondamentale è arrivare il prima possibile alla quota sicurezza.