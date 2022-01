J. PEDRO, Amrabat può non essere più la chiave

La Nazione fa il punto su Joao Padro, obiettivo viola per l’attacco. Fiorentina e Cagliari stanno parlando da diverse settimane e tutto sommato le parti potrebbero decidere di venirsi incontro. Magari, come vorrebbe la società viola, limando la questione economica con l’inserimento nell’affare di un giocatore come Amrabat che però vorrebbe poter scegliere una collocazione diversa da quella in Sardegna. Facendo così ripartire da capo la trattativa.