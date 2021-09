ITALIANO, E quei bonus legati all'Europa nel contratto

Nell'ambito dello speciale sui contratti e gli stipendi della Fiorentina, La Nazione fa notare come per Vincenzo Italiano l'accordo firmato la scorsa estate sia biennale con opzione per il terzo anno. E come il suo ingaggio sia passato dai 500 mila euro che guadagnava allo Spezia ai circa 1,2 milioni annui più bonus alla Fiorentina. Bonus tra i quali - sottolinea il quotidiano - ce n'è anche uno legato al raggiungimento dell'Europa a fine stagione.