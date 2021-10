INTER, Situazione di Brozovic simile a quella di DV9

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla della difficile condizione in cui si trova l'Inter per quanto riguarda il futuro di Marcelo Brozovic. Marotta e Ausilio hanno le idee chiare: vogliono chiudere i discorsi entro la fine dell’anno. Non oltre. Altrimenti scatta la fase della trasparenza, ovvero bisognerà mettere in chiaro che il giocatore non vuole rimanere. Un po’ com’è appena accaduto a Firenze per Dusan Vlahovic. Una scelta drastica per evitare tira e molla pericolosi, anche con l’ambiente.