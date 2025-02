In 20mila accanto alla Fiorentina: con il Lecce si va verso il sold out, niente contestazioni

vedi letture

Per la gara di domani sera contro il Lecce il Franchi va verso il sold out. Come scrive il Corriere dello Sport la speranza rimane quella di riempire la porzione di stadio agibile e quindi arrivare a quota 20mila. Finora, a causa anche del momento della squadra e dello scarso appeal della sfida al Lecce, sono stati staccati poco più di 16mila biglietti, ma la speranza è che si possa arrivare al sold out entro domani sera, quando ci sarà bisogno anche del Franchi per scacciare i fantasmi dell'ultimo periodo.

Non ci saranno contestazioni, almeno prima del fischio d'inizio. La tifoseria dovrebbe astenersi da prese di posizioni forti. La svolta che si chiede a questo gruppo è soprattutto di tipo "estetico", ovvero di un gioco meno conservativo, più propositivo, divertente: per questo, prima di eventuali riflessioni post-partita della dirigenza, saranno i tifosi i primi a dare una risposta a quanto proporranno in campo gli uomini di Palladino. La maggior parte del popolo viola sembra aver perso fiducia nell'attuale progetto tecnico. Il pessimismo che si respira verrà però messo da parte, quantomeno all'inizio, per fare fronte comune.