IL PEGGIORE, Cabral su tutti: piovono 4 sulla punta

Non c’è scampo per Arthur Cabral: il brasiliano, incrociando le valutazioni che si possono trovare stamattina sulla carta stampata, è il peggiore in campo di Sampdoria-Fiorentina. Peggio di Ikoné e Duncan, altri due con medie molto negative, il centravanti brasiliano ha fatto incetta di 4 in pagella aggiudicandosi così la poco ambita palma.

I VOTI DI CABRAL

Corriere dello Sport 4

Corriere Fiorentino 5

Gazzetta dello Sport 4

Nazione 4

Tuttosport 4,5

FirenzeViola.it 5