IKONE, Verso il Qatar nonostante la stima di tanti tecnici

Come sottolineato questa mattina dal Corriere Fiorentino, sembrano ormai prossimi i titoli di coda per l’avventura a Firenze di Jonathan Ikoné, giocatore particolare che in questi due anni e mezzo trascorsi sulle rive dell’Arno non è mai riuscito ad entrare nelle grazie dei tifosi, pur essendo stato uno dei più apprezzati da chi siede in panchina. “Non potete capire cosa gli vediamo fare in allenamento”, era solito ripetere Vincenzo Italiano. Ma non era solo l’ex tecnico a stimare il francese.

A Bologna, si legge, sarebbe stato proprio il mancato approdo di Jorko il motivo della rottura con Thiago Motta, che voleva averlo tra i suoi in campo io di Karlsson. E poi ancora Sarri o De Rossi, che lo avrebbe accolto volentieri per farne il vice Dybala. Insomma, alla fine per Ikoné dovrebbe esserci il Qatar, dov’è conteso tra l’Al Duhail di Galtier (che ha avuto al Lille) e l’Al Arabi. La Fiorentina aspetta, ma se davvero le arrivasse sul tavolo un assegno da circa 15 milioni, scrive il quotidiano, lo libererebbe senza grandi rimpianti.