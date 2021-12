IKONÉ, Nessun problema: ecco quando può arrivare

Spazio all’obiettivo di mercato della Fiorentina Jonathan Ikone, ormai a un passo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. La Viola lavora al colpo da settimane per un trasferimento che costerà tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Da definire gli ultimi dettagli, eventuali percentuali di futura rivendita, e bonus. Ma la chiusura è ad un passo ed Italiano spera di avere il calciatore a disposizione alla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze addirittura prima della vera apertura della finestra di mercato. L’allenatore del Lilla Gourvennec ieri ha detto che l’esterno non sta bene per una distorsione alla caviglia e stasera non giocherà a Bordeaux. Non dovrebbe essere niente di grave ed Ikone potrebbe quindi aver chiuso la parentesi francese.