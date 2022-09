ZURKO, Pronto a trovare spazio dal 1' contro RFS

Manca sempre meno all'esordio della Fiorentina in Conference League. L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto della situazione su chi potrebbe scendere dal 1' contro l'RFS, con Italiano che punta a ritrovare i tasselli importanti che sono mancati in questa prima fase di stagione, come Nico Gonzalez. Accanto a lui ci saranno Cabral e Ikone, pronto a far rifiatare Sottil e Kouame. A centrocampo, riporta il quotidiano, Zurkowski potrebbe trovare una maglia da titolare, vista l'incertezza fisica delle altre mezzali. In difesa scelte quasi obbligate visto l'infortunio di Milenkovic e la squalifica di Igor, ci saranno Quarta e Ranieri.