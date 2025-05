I viola sperano nella Conference. Tuttosport: "Obiettivo che non scalda i tifosi"

Stamani Tuttosport sottolinea che la Fiorentina deve vincere domenica a Udine e sperare che la Lazio cada in casa con il Lecce se vuole qualificarsi per in Conference League per il quarto anno di fila. Obiettivo - si legge - che non scalda il popolo viola.

Gran parte dei tifosi boccia questa stagione e da domenica scorsa durante la gara col Bologna è esploso il malcontento, esternato anche ieri quando nella zona nord di Firenze, quartiere di Novoli, è apparso lo striscione "Questa curva e questa città hanno ambizione. Fuori le p...e, serietà e programmazione". Nessuna firma, ma il riferimento alla curva fa pensare che gli autori siano rappresentanti della Fiesole, cuore da sempre del tifo fiorentino.