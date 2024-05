U. SARDA, Ranieri e non solo: Cag-Fiore per la classifica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non solo Ranieri day. Cagliari-Fiorentina vale per la classifica". Così aprono le pagine sportive de L'Unione Sarda. Alla Domus il tributo all'allenatore. I rossoblù puntano il 13° posto. Claudio Ranieri non può contare su tutti i suoi uomini: Dossena è squalificato, Jankto e Makoumbou infortunati.

Secondo il quotidiano sardo in edicola oggi, i rossoblù potrebbero scendere inizialmente in campo con Scuffet in porta; Zappa, Mina, Hatzidiakos e Azzi in difesa. Prati e Deiola in mediana; Nandez, Viola e Luvumbo i tre trequartisti alle spalle di Lapadula. Sarà quindi 4-2-3-1.