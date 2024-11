TUTTOSPORT, Una vittoria per il compleanno di Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri è ripartita la Serie A e oggi al Sinigaglia di Como tornerà in campo anche la Fiorentina. I viola andranno a caccia della settima vittoria di fila in campionato e di un successo da dedicare al presidente Commisso che domani compirà 75 anni. Palladino potrà contare sul pieno recupero di Cataldi, mentre è ancora ai box Gudmundsson, che rientrerà per sfidare l'Inter, e si è fermato anche Biraghi (affaticamento al polpaccio sinistro). La formazione gigliata sarà quella tipo, con un solo dubbio Cataldi dal primo minuto, con Bove spostato sulla sinistra, oppure l'ex Roma in mediana con Sottil largo sulla corsia mancina dell'attacco. Il Como invece arriva al match con tanti problemi di formazione perché, oltre ai lungodegenti Sergi Roberto, Perrone, Mazzitelli, Van der Brempt e Gabrielloni, si sono fermati anche Strefezza, Barba e Jasim.

L'unica buona notizia per i lariani è il rientro di Baselli. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.