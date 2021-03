TUTTOSPORT, Salvezza: la Viola si ri-affida a Beppe

Sulle pagine odierne di Tuttosport si parla della volata salvezza della Fiorentina e della fiducia che la società viola ripone in Beppe Iachini, spesso abile a cavalcare le rapide dei bassifondi della classifica per poi risalire e riportare le sue squadre nell'alveo della tranquillità. Il calendario che lo aspetta nelle prossime 10 giornate non aiuta (tutte le big in casa e gli scontri diretti in trasferta) ma gli esempi di come il tecnico sia stato in grado di far fronte all'emergenza non mancano: il ricordo più fresco è quello del Sassuolo, quando Iachini ottenne 18 punti nelle ultime 10 gare, lo stesso ruolino di marcia tenuto anche la scorsa stagione sulla panchina viola (quando allora a complicare le cose ci aveva pensato il lockdown).