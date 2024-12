TUTTOSPORT, Palladino e il suo gol all'esordio con la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Tra i vari ex dell’incontro tra Juventus e Fiorentina, ce n’è uno che forse è rimasto inosservato. Sì, perché, come ricorda Tuttosport, l’attuale tecnico viola, Raffale Palladino, è cresciuto calcisticamente proprio nelle file della Primavera della Juve, allenata da Gasperini, ma segnerà il suo primo gol con i grandi nel gennaio 2003. La Juventus si trova a Dubai per una tournée prestigiosa, ospite dello sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, con una serie di amichevoli e un incontro speciale contro una selezione mondiale, dove va anche a segno.

Il giorno dopo, Moggi sfrutta l'intervista promessa a un "grande" giocatore per dare spazio a Palladino, che, seppur timido, si esprime con entusiasmo sulla sua carriera e sul suo sogno di rimanere alla Juventus. Il suo allenatore, Gian Piero Gasperini, lo elogia per la sua classe innata e per il suo adattamento a diverse posizioni in campo. Gasperini predice un futuro brillante per il ragazzo, che non si lascia sopraffare dalle pressioni. A distanza di ventuno anni, Palladino continua a dimostrare la sua "testa giusta" nel calcio.