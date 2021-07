TUTTOSPORT, Obiettivo: blindare Vlahovic. I tempi

Secondo Tuttosport, l'obiettivo della Fiorentina è cominciare il campionato con Dusan Vlahovic in rosa e blindato fino al 2025. Se poi avverrà per la sfida di Coppa Italia tra venti giorni che segnerà l'esordio stagionale viola tanto meglio. Fra l'altro, visto che per metà agosto è atteso a Firenze Rocco Commisso, possibile che sarà il patron in persona ad annunciare l'agognato prolungamento fondamentale per respingere, per adesso, l'assalto del Tottenham e di altre big al centravanti serbo classe 2000 in scadenza nel 2023.