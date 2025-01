TUTTOSPORT, Avanti con Palladino, ma Lazio decisiva

FirenzeViola.it

Avanti con Palladino - scrive Tuttosport - Questa la linea della società trapelata dopo il deludente 1-1 con il Torino. Avanti con Palladino malgrado lo stato di crisi (4 ko e appena 2 punti nelle ultime 6 gare) e i fischi dei tifosi stiano offuscando la striscia degli 8 successi di fila e il clima di fiducia e entusiasmo che aleggiava fino a poche settimane fa. Avanti con Palladino anche se la trasferta di domenica con la Lazio s'annuncia decisiva per il prosieguo della stagione dei viola e il futuro dello stesso allenatore. Nessuno parla di ultimatum, ma urge una reazione pur essendo la Fiorentina ancora sesta con 33 punti e la partita con l'Inter da recuperare. Ed è a questo che si appiglia il tecnico nel salvare il salvabile in questo momento buio: «Se ci mettiamo a guardare il bicchiere mezzo vuoto diamo spazio alle negatività.

Invece va visto mezzo pieno, in classifica siamo davanti a big come Milan e Roma e in linea con gli obiettivi. Non tutto insomma è da buttare anche se dispiace tanto non aver vinto.