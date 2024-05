TUTTOSPORT, Altra delusione. Commisso, ora che fai?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non sarà facile smaltire l'ennesima delusione, sottolinea stamani Tuttosport in edicola che si chiede: "Commisso, ora che fai?". La Fiorentina non ha alternative: tra poco più di un mese scatterà la nuova stagione, le idee devono essere chiare ma soprattutto concretizzarsi rapidamente. Non a caso Rocco Commisso, a meno di impegni che lo costringeranno a rientrare a breve negli Stati Uniti, allungherà la permanenza a Firenze per fare il punto con i propri collaboratori.

Si annuncia un super lavoro perché massiccia sarà la rivoluzione. Ma per prima cosa il patron dovrà chiarire e ribadire il proprio impegno nel club acquistato nel 2019 dai Della Valle.