TIRRENO, In cinque in bilico, tra cui anche Ikonè e Quarta

Come riporta il Tirreno nella sua edizione odierna, la Fiorentina in ritiro valuterà diversi giocatori, tra i quali Aleksa Terzic, Martinez Quarta, Jonathan Ikonè, Igor e Alfred Duncan. Questi potrebbero infatti disfare la valigia ma doverla rifare di lì a poco. La posizione di questi cinque giocatori appare in sospeso, anche se ad oggi mancano dei veri e propri acquirenti. Starà a Vincenzo Italiano valutare attentamente se possono rivelarsi ancora utili alla causa o se sarà necessario intervenire sul mercato.