STADIO, Vlahovic: la Viola non vuole un bis di Chiesa

Ampio spazio al momento d'oro che sta vivendo Dusan Vlahovic in campo con il tema rinnovo sullo sfondo sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: "Tra Vlahovic e Commisso il primo round è servito" è il titolo che apre la pagina dedicata alla Fiorentina. Il quotidiano sottolinea come il 2000 serbo abbia già attirato su di sé l'attenzione delle big europee più importanti e anche se il suo accordo coi viola scade nel 2023 l'obiettivo del club è quello di non ricominciare la prossima stagione con i tanti dubbi che ci sono stati nel caso della permanenza forzata di Chiesa nel 2019. Ecco perché l'imminente arrivo in Italia di Rocco Commisso dovrà servire a sciogliere questo dubbio. Molto dipenderà dall'ingaggio che la Fiorentina sarà in grado di garantirgli e dal progetto tecnico nel quale verrà messo al centro.