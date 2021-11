STADIO, Viola, che guaio in difesa: ma c'è Venuti

Spazio ai problemi difensivi in casa viola in vista della partita di sabato prossimo contro il Milan sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: contro i rossoneri, in difesa, Vincenzo Italiano dovrà fare di necessità virtù. Senza Milenkovic e Martinez Quarta, fermati dal giudice sportivo, e con il problema muscolare accusato da Matija Nastasic in allenamento con la Serbia, gli uomini dietro sono super contati. Per il momento, Nastasic resta sotto il controllo dello staff sanitario della sua Nazionale: sarà al centro sportivo viola per le valutazioni del caso lunedì, insieme ai connazionali di ritorno dalla sfida contro il Portogallo (domani sera). Pare quantomeno improbabile che il centrale difensivo serbo tornato alla Fiorentina in estate possa essere a disposizione nella gara contro il Milan. Lorenzo Venuti, al lavoro in questi giorni in coppia con Igor, si prepara a fare gli straordinari in una posizione non propriamente sua.