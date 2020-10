REPUBBLICA, Milenkovic & Co, il punto sui rinnovi

Oggi la Repubblica fa il punto sui viola in scadenza e i loro eventuali rinnovi. Il caso più complicato è quello di Milenkovic, che non intende prolungare e che quindi la Fiorentina è pronta a lasciar partire (l'innesto di Quarta non è un caso). Il Milan lo ha cercato ma ha giudicato le richieste economiche del club toscano troppo alte. Pure Pezzella, in scadenza come il serbo nel 2022, era nelle grazie dei rossoneri i quali però lo avrebbero preso solo in prestito.

C'è poi Vlahovic, ricoperto di offerte eppure trattenuto dalla Fiorentina: prima del lockdown il rinnovo era vicino, ora l'obiettivo della società è di blindarlo almeno fino al 2025. Quanto a Castrovilli, che per Commisso rappresenta uno dei punti di riferimento per il futuro (vedi la maglia numero dieci), a breve il prolungamento del contratto fino al 2025. Infine per il rinnovo di Biraghi fino al 2024 manca ormai solo l'annuncio ufficiale.